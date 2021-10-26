مقر «المهندسين» بالأقصر «شقة بالإيجار».. والنقابة تجهز مقرا جديدا «صور»

أوضحت النقابة العامة للمهندسين أن لجنة إنشاءات النقابات الفرعية أجرت زيارة إلى نقابة الأقصر للمفاضلة بين 5 أماكن لإقامة مقر جديد ونادي للنقابة، وذلك في ظل أن المقر الحالي لفرع النقابة بالأقصر الذي تم إنشاؤه في عام 2017 عبارة عن «شقة بالإيجار».

نقابة المهندسين بالأقصر

وقالت نقابة المهندسين في بيان لها إن وفدا من لجنة النوادي وإنشاءات النقابات الفرعية بالنقابة العامة للمهندسين، قد زار نقابة الأقصر الفرعية، و ضم الوفد المهندس الاستشاري أحمد رمزي رئيس شعبة الهندسة المدنية ورئيس لجنة النوادي وإنشاءات النقابات الفرعية، والدكتور مهندس معتز طلبه رئيس شعبة الهندسة المعمارية ومقرر اللجنة، للمشاهدة على الطبيعة عدة أماكن لإقامة مقر ونادي لنقابة الأقصر.

وتابعت النقابة في بيانها: عاين رمزي وطلبه 5 أماكن اقترحها مسئولو نقابة الأقصر لاختيار أحدها لتكون مقر للنقابة، وقال المهندس الاستشاري أحمد رمزي إن لجنة إنشاءات النقابات الفرعية ستعد تقريرا وافيا حول الأماكن الخمسة التي تم معاينتها، وستقدمه لهيئة مكتب النقابة والمجلس الأعلى لاختيار أحد هذه الأماكن لتكون مقرا للنقابة، خاصة وأن مقر النقابة حاليا عبارة عن شقة بالإيجار، كما لا يوجد ناد للنقابة، وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأقصر تم افتتاحها عام 2017.

نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية

وفي وقت سابق أجرى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، عدة افتتاحات خلال زيارته لنقابة المهندسين بالمنوفية، ومنها نادي المهندسين بمدينة السادات وتطوير مبنى نقابة المنوفية والمشروع السكني بشبين الكوم ومستشفى المهندسين التخصصي، وذلك بحضور اللواء علاء رشاد، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والمهندس حسن عبدالعليم، الأمين العام، والدكتور شبل ضحا، رئيس نقابة المنوفية، وعدد من أعضاء هيئة المكتب ومجلس النقابة.

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إنَّ المهندسين هم العمود الفقري لمشروعات التنمية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الماضية، مقدماً التحية والتقدير لجموع المهندسين المصريين قاطرة التنمية وبناة الوطن، مشيدًا بما شهده من إنجازات في نقابة المهندسين بالمنوفية برئاسة الدكتور شبل ضحا رئيس النقابة.