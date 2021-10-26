البيت الأبيض يوفر 110 مليون جرعة من لقاح «موديرنا» للاتحاد الأفريقي

أشارت بيانات من وكالة أنباء «رويترز» اليوم، إلى التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأفريقي والبيت الأبيض لتأمين ما يصل إلى 110 ملايين جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن يشتري الاتحاد الأفريقي اللقاح من شركة «موديرنا»، وهي الشركة المصنعة ومطورة اللقاح، وقال مسؤولون لوكالة الأنباء إن البيت الأبيض سيؤجل تسليم 33 مليون جرعة مخصصة للولايات المتحدة لتسهيل الصفقة.

15 مليون جرعة قبل نهاية العام

وتابع التقرير، أنه سيجرى تسليم جرعات الاتحاد الأفريقي خلال الأشهر المقبلة، حتى يصل عددها إلى 15 مليونًا قبل نهاية عام 2021، و35 مليونًا في الربع الأول من العام المقبل وما يصل إلى 60 مليونًا في الربع الثاني.

وقال سترايف ماسيوا، مبعوث مكافحة فيروس كورونا في الاتحاد الأفريقي: «هذا أمر مهم لأنه يسمح لنا بزيادة عدد اللقاحات المتاحة على الفور، ونحن نحث الدول الأخرى المنتجة للقاحات على أن تحذو حذو حكومة الولايات المتحدة، ومنحنا فرصا مشابهة لشراء هذا اللقاح ولقاحات أخرى، مضيفا إن شراء لقاح «موديرنا» يمثل المرة الأولى التي يحصل فيها الاتحاد الأفريقي المكون من 55 دولة على لقاحات لم تنتج بالكامل في أفريقيا.

البيت الأبيض: راضون باتفاق الاتحاد الأفريقي مع «موديرنا»

وأوضح التقرير، أن الشحنات الجديدة من اللقاح أقل بكثير مما تحتاجه أفريقيا لتطعيم 1.3 مليار شخص، والذين لديهم وصول أقل بكثير للقاحات المنقذة للحياة من المناطق الأكثر ازدهارًا في العالم، مضيفا أن الحصول على لقاحات «موديرنا» يمثل تنوعا في إمدادات اللقاحات، وقالت ناتالي كيليان، نائبة منسق البيت الأبيض للاستجابة لوباء فيروس كورونا: «نحن ممتنون للمساعدة في التفاوض على هذه الخطوة المشجعة إلى الأمام بين «موديرنا» والاتحاد الأفريقي والتي ستوسع بشكل كبير الوصول إلى اللقاحات في القارة على المدى القريب».