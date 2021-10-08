استشاري مناعة عن تصنيع مصر للقاح موديرنا: آمن للحوامل ويحمي بنسبة 92%

مجهودات كبيرة بذلتها وزارة الصحة والسكان في سعيها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كان آخرها إعلان الوزارة تصنيع لقاح «موديرنا» في مصر بعد مفاوضات مع الشركة الام للقاح بأمريكا خلال الفترة الماضية.

ولم تكن تلك الخطوة الأولى من نوعها في توطين صناعة اللقاحات بمصر، إذ بدأت مصر عملية توطين صناعة اللقاحات منذ الإعلان الأول عن صناعة «سينوفاك» محليا بمصر، وحققت مصر نجاحا في هذا الشأن، بإنتاج 15 مليون جرعة، وفقًا للوزارة.

حداد: اللقاح يعتمد على الناقل الريبسومي

ويوضح الدكتور أمجد حداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، بعض المعلومات عن عقار «موديرنا» قائلا إن اللقاح يعمل مثل لقاح «فايزر»، فالاعتماد فيه يكون على الناقل الريبسومي (MRNA)، وهي المادة الكيميائية المكون منها الحمض للتفاعل داخل الجسم، وثبتت التقنية نجاحها وفاعليتها في لقاح «فايزر» ولقاح «موديرنا»، لأنها تعتبر من أحدث التقنيات في تكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا.

وأشار «حداد» إلى أن لقاح «موديرنا» أحد اللقاحات الواعدة والجديدة في طرق تصنيعها، بعدما أثبت نجاحات وفاعليه عالية جدا في دراساته، ويتوافق مع لقاح «فايزر» صاحب نفس التقنية في الدراسات، ويحتاج نقله وحفظه ثلاجات حرارة تحت الصفر مثل «فايزر».

وتابع «حداد»، أن اللقاح حال صنع محليا سيتم توفيره لكل الفئات ومنها النساء الحوامل أيضا، نتيجة للدراسات التي أجريت عليه، ففيما سبق كان يتم توفيره لأصحاب من العاملين الصحيين المعرّضين بشكل خاص لخطر العدوى ولكبار السن، بسبب قلة عدد الجرعات المستوردة من لقاح «موديرنا».

لا اختلاف في التركيب الكيميائي بين اللقاح المستورد والمحلي

ونفى «الحداد»، وجود اختلاف في التركيب الكيميائي بين اللقاح المستورد والمحلي، أو اختلاف في عدد الجرعات أو الفاصل الزمنى بينها، لأنه سيتم تكوينه من نفس المادة الكيميائية، ويمكن تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين إلى 42 يوما عند اللزوم.

وكشف عن أن الدراسات التي أجريت على لقاح «موديرنا» أظهرت نجاحه في الحماية من فيروس كورونا بنسبة 92 % تقريبا، بدءً من اليوم الـ14 بعد تلقي الجرعة الأولى، ولكن أيضا أوصى فريق من الخبراء الاستشاريين بمراقبة الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد التطعيم.

وأضاف أن خطوة توطين صناعة لقاح «موديرنا» واللقاحات بشكل عام، سيساعد على تلقي عدد كبير من الأشخاص للقاحات، وقد نتخطى النسبة التي حددتها مصر بتلقي 40% من الأشخاص بنهاية العام الجاري، مما يعود بالنفع في الحد من زيادة الأعداد بالموجات المتتالية لفيروس كورونا.