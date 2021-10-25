5 دول اتجهت لجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.. بينها دولتان عربيتان

تحاول دول العالم توفير حماية لمواطنيها من فيروس كورونا، ووفرت بعض الدول جرعة ثالثة معززة لأغلب اللقاحات، كما أعلنت الولايات المتحدة أن لقاح جونسون ذو الجرعة الواحدة سوف يتم إضافة جرعة معززة إليه، ونستعرض هنا بعض الدول التي قررت توفير الجرة المعززة لمواطنيها

الفلبين

وافق وزير الصحة الفلبيني، «فرانسيسكو دوكي الثالث»، اليوم الإثنين، على اقتراح لجنة حكومية بإعطاء جرعة اللقاح الثالثة ضد فيروس كورونا، وبحسب صحيفة «فلبين ستار» المحلية.

وطالبت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، «ماريا روزاريو فيرجير»، بإصدار ترخيص رسمي طارئ من إدارة الغذاء والدواء الفلبينية لمناقشة تنفيذ الاستعدادات المطلوبة داخل البلاد.

ماليزيا

وفي ماليزيا، بدأت وزارة الصحة، السبت الماضي، بتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقى الجرعة الثانية بثلاثة أشهرعلى الأقل، ووفق وكالة الأنباء الماليزية.

وقال وزير الصحة، خيري جمال الدين، إنه سيتم إعطاء التطعيم بالجرعة المعززة للمحصنين بلقاح «سينوفاك» بشكل تدريجي في جميع أنحاء البلاد خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء بإعطاء الجرعة المعززة لمن فوق 60 عاما بداية من شهر نوفمبر المقبل.

الصين

وبدأت الصين، الأربعاء الماضي، في تقديم الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى المواطنين الأكثر عرضة لمخاطر من غيرهم، و ذلك لتخفيض معدل الوفيات بعد أن أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إجمالي الحالات المصابة التي بلغت 96 ألف و 797 حالة أصابة منذ بداية الجائحة.

السعودية

وفى سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في مطلع الشهر الجاري، عن إتاحة حجز موعد الجرعة الثالثة للقاح المضاد لفيروس كورونا، للفئات التي تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، وذلك بعد مرور 6 أشهر على أخذ الجرعة الثانية.

كما دعت وزارة الصحة السعودية، إلى أسراع الفئات المعرضة للخطر لأخذ الجرعة الثالثة لتعزيز مناعتهم.

المغرب

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة، أن 705 آلاف و534 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من بداية شهر أكتوبر.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن عدد الملقحين بالجرعة الثانية وصل إلى 20 مليونًا و925 ألفا و569 شخصًا، فيما وصل عدد الملقحين بالجرعة الأولى 23 مليونًا و236 ألفا و66 شخصًا.