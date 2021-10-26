ضبط 27 قطعة سلاح وهيروين وحشيش في حملة أمنية بسوهاج

تمكنت حملة أمنية لضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، استهدفت حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة، من ضبط 27 قطعة سلاح وكميات من المواد المخدرة «هيروين، حشيش، شابو»، بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية تأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، اشترك فيها ضباط البحث الجنائي، ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، في مجال الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتم ضبط 4 بنادق آلية، طبنجة حلوان عيار 9 مم، 8 بندقية خرطوش عيار 12، و 2 طلقة من ذات العيار، 11 فرد روسى محلى الصنع، و 3 فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع.

مكافحة جرائم المخدرات

في مجال مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط 50 قطعة لمادة الحشيش المخدر زنة 100جرام ومبلغ 1100 جنيهاً، 2 هاتف محمول بحيازة كل من «محمود.ع.ع»، 35 سنة عامل، «خالد.ج.ع»، 30 سنة، عامل، يقيمان بمحافظة أسوان، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

وضبطت الحملة 15 لفافة من مسحوق الهيروين المخدر زنة 30 جراما ومبلغ 2200 جنيه وسلاح أبيض بحيازة «إسلام.ا.ع»، 29 سنة عاطل ومقيم بقسم أول سوهاج، والسابق اتهامه في 17 قضية ومسجل شقى خطر سرقات عامة قسم أول سوهاج.

ضبط 8 لفافات لمادة الشابو المخدر

كما تم ضبط 8 لفافات لمادة الشابو المخدر زنة 50 جراما وسلاح أبيض بحيازة «أحمد.ا.م»، 26 سنة عامل ومقيم بقسم جرجا، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وحررت المحاضر اللازمة للمهتمين، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.