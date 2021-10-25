الانتهاء من مدرسة وإنشاء كباري وتوصيل غاز بقرى «حياة كريمة» بالدقهلية

أوشكت مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، على الانتهاء، وتسارع المبادرة الزمن لإنهاء مشروعات أخرى قبل نهاية عام 2021، حيث تم الانتهاء من بناء الجناح الثاني من مدرسة محلة إنجاق الابتدائية «1» واستمرار المراحل الإنشائية بمستشفى التأمين الصحي بالقرية، لتوفير ظروف معيشة أفضل لأهالي القرية، ويجري توصيل الغاز الطبيعي بقرية الشيخ عطية، علاوة على دخول عدد 2 كوبري مراحل الإنشاءات النهائية «الشرقاويه والبدحي»، بقرية الضهرية، وسط متابعة مستمرة من المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين.

الانتهاء من إنشاء مدرسة محلة إنجاق

وتابع ناصف يونس سكرتير الوحدة المحلية لقرية «بساط كريم الدين»، الانتهاء من بناء مدرسة محلة إنجاق الابتدائية الجديدة «1» للحد من الكثافة الطلابية بالمدرسة، كما تابع المراحل التنفيذية للوحدة الصحية على النظام الحديث والمتطور للتأمين الصحي الشامل لتوفير أوجه الرعاية الصحية والخدمية لأهالي القرية.

توصيل الغاز في كفر الشيخ عطية

وفي الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم، تابعت «أمل حمدي»، رئيس الوحدة المحلية أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعي بقرية الشيخ عطية، ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة، كما تابعت استكمال المراحل الإنشائية بكوبري الشرقاوية وكوبري البدحي بقرية الضهرية، لتوفير ظروف معيشة أفضل لجميع المواطنين على أرض الواقع.

وتبذل مبادرة حيادة كريمة التي تستهدف 26 قرية في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، جهودا كبيرة من أجل الانتهاء من مشروعات أول مركز على مستوى المحافظة وهو مركز شربين والذي يضم 7 وحدات محلية و26 قرية، و278 عزبة وتابعا، وسط أعمال متتالية ومتواصلة بمشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 3.2 مليار جنيه ومن المخطط أن يتم الانتهاء من معظم الأعمال الأساسية قبل يوم 31 ديسمبر 2021 لتنقل المبادرة إلى مراكز أخرى في المحافظة وفق خطة مدروسة.