افتتاح مسجد نور الإسلام بتكلفة 8 ملايين جنيه في العريش

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية الأوقاف، مسجد نور الإسلام بالعريش، اليوم، في حضور اللواء ممدوح أبو زيد، مدير أمن شمال سيناء، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وعزيز مطر ورحمي بكير، بمجلس النواب.

افتتاح مسجد نور الإسلام بتكلفة 8 ملايين جنيه

وأكد الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء ، أن المسجد يتكون من صحن ومصلي ودورات مياه وغرفة للإمام، وجرى إحلاله وتجديده بتكلفة 8 ملايين جنيه، لافتًا إلى افتتاح عدد 13 مسجدًا بالعريش الجمعة الماضية، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله.

وفي السياق، تناولت خطبة الجمعة بمسجد النصر بوسط العريش سيرة النبى الكريم العطرة وحياته ومعاملاته مع جيرانه وأقاربه واصدقائه وأعدائه وصحابته، وكيف كان النبى دائما يحكم دور العقل والقلب معا فى تصرفاته.

وأشار الشيخ محمد عزام، إمام وخطيب المسجد، عدة قصص منها قصة الأعرابي الذي تبول في مسجد النبي، وهاج عليه الصحابة، فقال النبي: «لا تنهروه فهو لا يعلم، وأمرهم بوضع ماء على البول، وقال للإعرابى بكل هدوء وسكينة وحب، يا هذا إنما هذا مكان للصلاة أما البول والغائط فإن مكانه خارج البيوت الطاهرة، وهذا ما أثلج صدر الأعرابى الذى أحتضن النبى الكريم وبكى»، وشدد الإمام على حسن المعاملة والرفق بالقرباء والغرباء لأنها من أخلاق نبي الإسلام.