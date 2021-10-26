في عيد ميلاده الـ57.. هاني رمزي ترك دراسته ليدخل عالم الفن

يحتفل اليوم الفنان هاني رمزي بعيد ميلاده الـ57، حيث ولد في 26 أكتوبر 1964، والذي دخل العالم الفني بعد صراع مع والده، لأنه كان غير محبذ دخوله إلى مجال التمثيل، ولكنه استطاع أن يثبت نفسه من خلال أدواره الكوميدية المتعددة، والتي ما زالت متعلقة في أذهان جمهوره حتى الآن.

وُلد الفنان هاني رمزي، في محافظة المنيا، ويُعد والده محامي شهير وكان غير محبذ دخوله الوسط الفني، خاصةً أنه كان يرغب في أن يستكمل ابنه مسيرته المهنية، ومشوار عائلته.

هاني رمزي يترك مجال دراسته من أجل الدخول إلى الفن

تخرج الفنان هاني رمزي، من كلية التجارة، بحصوله على درجة البكالوريوس بها، ولكنه ترك مجال دراسته ليتجه إلى المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه في عام 1991.

هاني رمزي ينضم لفرقة استوديو 80

اتجه الفنان هاني رمزي إلى السينما في أواخر التسعينيات، عندما انضم لفرقة استوديو 80، ومن خلالها استطاع المشاركة في عدد كبير من المسرحيات مع الفنان محمد صبحي، مثل: مسرحيتي «تخاريف» و«وجهة نظر»، الذي قدمهما رمزي في نفس العام في 1989، إخراج محمد صبحي، وتأليف لينين الرملي.

أولى تجارب هاني رمزي السينمائية

خاض الفنان هاني رمزي، تجربة السينما لأول مرة من خلال فيلم «جواز عرفي»، الذي تم عرضه في عام 1990، مع الفنان الراحل صلاح قبيل، والفنانة سهير صدقي، وغيرهم من النجوم، إخراج سمير حافظ، وتأليف عاطف رزق، لتتوالى بعد ذلك عليه العديد من الأعمال السينمائية.

أول بطولة في حياة هاني رمزي

تُعد أول بطولة للفنان هاني رمزي، من خلال فيلم «جواز بقرار جمهوري»، الذي تم عرضه في عام 2001، إخراج خالد يوسف، وتأليف محسن الجلاد، لتتوالى بعد ذلك عليه العديد من البطولات.

رمزي يدخل مجال الدراما

دخل هاني في تجربة الدراما، من خلال تقديمه لعدة أدوار متميزة في التليفزيون، والتي كانت من أشهرها، هو مسلسل «مبروك جالك قلق»، عام 2005، و«عريس دليفري»، عام 2011، و«ابن النظام»، عام 2012 وغيرهم من المسلسلات.