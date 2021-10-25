أخبار الإسكندرية.. إطلاق ملتقى المسرح وتداول 225 ألف طن بالميناء

شهدت محافظة الإسكندرية أحداثاً عديدة على مدار الساعات الماضية، على كافة النواحي، حيث برز إطلاق ملتقى شباب المسرح بالإسكندرية للمرة الأولى لتنمية الحركة الفنية بعد كورونا، كما تم تداول 225 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية، فيما تستهدف تمريض الإسكندرية تدريب الطلاب على أسس ومعايير مكافحة العدوى.

إطلاق ملتقى شباب المسرح بالإسكندرية للمرة الأولى لتنمية الحركة الفنية بعد كورونا

اتخذ 4 شباب خطوة جديدة من أجل عودة جمهور الإسكندرية إلى المسرح مرة أخرى بعد جائحة كورونا، حيث أطلقوا ملتقي شباب المسرح السكندري الأول من نوعه والذي ينطلق غدا الثلاثاء، وحتى يوم السبت المقبل، وذلك برئاسة شرفية للفنانة عارفة عبد الرسول، وهي دورة الراحل عمرو المحمدي، والتي تحوي 6 عروض مسرحية مميزة تم اختيارها بعناية ليكون متنفس جيد للأسرة المصرية خلال تلك الآونة وتعود التجمعات والخروجات.

تداول 225 ألف طن بضائع استراتيجية في ميناء الإسكندرية

إنتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر و وارد والتي بلغت 3021 حاوية مكافئة ، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 225 ألف طن تقريبا، حيث بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 37 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 25 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

تمريض الإسكندرية تستهدف تدريب الطلاب على أسس ومعايير مكافحة العدوى

أكدت الدكتورة نفرتيتي زكي، عميد كلية التمريض جامعة الإسكندرية، أن الكلية تستهدف تدريب الطلاب على أسس ومعايير مكافحة العدوى، وتعزيز الوعي الصحي بين أفراد الأسرة والمجتمع، بالأضافة لتقديم يد العون والمساعدة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الحرجة، مؤكدة على ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية في استخدام التجارب السريرية الافتراضية، وإكتشاف طرق حديثة في التعليم الالكتروني والتعليم المدمج تتوافق مع التخصصات الطبية والتمريضية، و توعية طاقم التمريض بالاهتمام بالجانب النفسي للمريض وخاصة المرضى أصحاب الإقامة الطويلة.