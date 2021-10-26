«أعمل لآخرتك» مبادرة شباب شبراخيت لتطوير المقابر «صور»

لمدة طويلة كانت مقابر قرية مستناد بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة وكرا لمدمني المواد المخدرة، إلا أنها أصبحت الآن مكانا يسوده الهدوء ويزينه المظهر الجمالي، وذلك بفضل شباب القرية الذين اطلقوا حملة تحت شعار«أعمل لآخرتك» لتطوير المنطقة.

مبادرة قرية مستناد

في البداية يقول سامي عبدربه أحد سكان قرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة أنهم قاموا بتنظيف المقابر من خلال عدة حملات شملت إزالة الحشائش وتطهير المقابر من أعمال السحر التي تملؤها، لاسيما أن هناك عدد من قرى شبراخيت تشتهر بأعمال السحر.

استكمال أعمال التطوير

وتابع عبدربه والعزة تكسو ملامح وجهه أن شباب القرية قاموا بجمع مبالغ مالية من سكانها من أجل عملية التطوير، حيث قاموا برصف الطرق بالمادة الأسمنتية في فصل الشتاء الماضي، وتوقفوا عند ذلك بعد نفاد الأموال، مشيرا إلى أنهم قرروا منذ عدة أيام استكمال أعمال التطوير.

المقابر وكر لمدمني المواد المخدرة

وذكر ابن قرية مستناد غاضبا أن هناك عدد من الشباب اتخذ من المقابر ملجأ له دون مراعاة حرمة الموتى، مشيرا إلى أنهم وجدوا العديد من بقايا المواد المخدرة داخل المقابل، وهو ما آثار غصب الأهالي ودفعهم إلى مواصلة أعمال التطوير.

الجهود الذاتية في التطوير

وأضاف عبدربه أن أعمال التطوير السابقة والحالية التي تشهدها مقابر قرية مستناد جميعها من الجهود الذاتية من قبل المواطنين، مضيفا أنهم لاقوا دعما معنويا من مسئولي مدينة شبراخيت لمواصلة عملية التطوير.

وأكد عبدربه أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها بمحافظة البحيرة التي تسعى لتطوير المقابر، حيث لاقت استحسان عددا كبيرا من مواطني مدن ومراكز محافظة البحيرة عقب تداولها بشكل موسع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

السعي لتطوير مقابر القرى الأخرى

وأشار عبدربه إلى أن هناك عدد كبير من الأهالي بمراكز أخرى تواصلوا معه لمعرفة تلك المبادرة وبوادر تنفيذها، مضيفا أنها لم تكن المبادرة الأولى لشباب قرية مستناد، حيث كشف أنهم نجحوا في تركيب أعمدة الإنارة والرصف، وأكد أنهم يهدفون لتطوير أكبر داخل المقابر خلال الأيام المقبلة.