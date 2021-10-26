وكيل «صناعة النواب»: قرار إلغاء حالة الطوارئ يساعد على زيادة الاستثمارات بمصر

قال النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخي، بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، رسالة قوية للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار، ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة في حربها الضروس ضد الإرهاب.

مصر هى أولى الدول جذبا للاستثمار بإفريقيا

وأضاف «السلاب»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المستثمر الأجنبي يبحث عن الاستقرار السياسي، وهو ما تتميز به مصر التي تمكنت من القضاء على الإرهاب بتضحيات ودماء شهدائها الأبرار، ولم يعد هناك مجال الآن سوى العمل ومزيد من الاستثمار في كل المجالات.

وأكد وكيل «صناعة النواب»، أن مصر أول الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا، وهو ما يؤكد قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات في العديد من المجالات، في ظل سعي الدولة المتواصل لفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار، لافتا إلى أن إلغاء مد حالة الطوارئ سيدعم جهود مصر في مزيد من الترويج للاستثمار في جميع أنحاء البلاد، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية.

إلغاء مد حالة الطوارئ

وأصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، قرارًا يقضي بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد.

وتخوّل قرارات «حالة الطوارئ» القوات المسلحة والشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، حيث تمّ تمديدها لـ 18 مرّة بين تجديد وتمديد، على مدى السنوات الخمس الأخيرة (منذ 2017) لحفظ الأمن في البلاد.