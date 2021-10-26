التأمينات توضح حالات استحقاق صرف المطلقة لمعاش طليقها المتوفي

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحب المعاش، أو المؤمن عليه، يكون لورثته الحق في تقاضى معاشه من أول الشهر الذى حدثت به الوفاة، مشيرة إلى أن المطلقة يحق لها صرف معاش طليقها في الحالات التالية:

حالات صرف معاش المطلقة

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

وجاء ذلك ردا على سؤال أحد المواطنين، الذى جاء كالتالي «هل يحق للمطلقة الحامل صرف معاش زوجها المتوفى»، لتؤكد الهيئة أن المستحقين للمعاش هم «الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات».

نسب توزيع المعاش

وأشارت الهيئة إلى أن المعاش يقسم كالتالي:

- أرملة فقط: تحصل على 3/4 المعاش.

- ولد واحد: يحصل على 2/3 المعاش.

- أكثر من ولد: كامل المعاش ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدين: 1/2 لأحدهما أو كليهما بالتساوي.

- أخ أو أخت أو أكثر: 1/2 لأحدهما أو لهم جميعا ويوزع بينهم بالتساوي.

- والد واحد أو والدين وأخ أو أخت أو أكثر: 1/2 المعاش لأي من الوالدين أو كليهما بالتساوي، و1/4 للإخوة والأخوات أو لهم جميعا بالتساوي.

الأوراق المطلوبة للحصول على المعاش

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

- صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

- بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.