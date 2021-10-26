«درة» يتفقد أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف بأسيوط

تفقد اللواء أ.ح مهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أول مدرسة ثانوية فنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

واطلع «درة»، أثناء زيارته للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة اليوم، على إمكانيات المدرسة والفصول ومعامل الأنشطة كما شاهد فيلم تسجيلي عن المدرسة منذ تسلمها من جهاز مدينة أسيوط الجديدة لتشغيلها كأول مدرسة ثانوية فنية للمياه بالمحافظة.

وأكد في بيان صحفي، اليوم، أن الشركة تسعى جاهدة لخدمة مواطنيها حيث أن الهدف الأساسي من الالتحاق بالمدراس الفنية هو إعداد كوادر بشرية شابة تساعد على رفع المستوى الآداء بالإضافة إلى مواكبة التطورات التي تحرص الشركة على القيام بها.

وأشار «درة»، خلال كلمته إلى أهمية التعليم الفني في تخريج جيل من الكوادر الفنية المتخصصة قادر على استكمال مشروعات التنمية بمختلف المحافظات، مشيدًا ببروتوكول التعاون بين شركة المياه والتربية والتعليم، للإعلان عن أول مدرسة فنية لمياه الشرب بالمحافظة لخدمة أبناء المحافظة ومختلف محافظات الصعيد.

ولفت إلى إطلاق مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل وإتاحة الفرصة لطلاب المدارس الفنية للعمل في مختلف الشركات والمصانع بالمحافظة وصقل خبراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج، حيث أن تطبيق تجربة المدرسة الفنية التي تأتي في ضوء خطة الشركة وتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مختلف قطاعات الصناعة لتفتح فرص تأهيل وتعليم متميزة لتخريج فنيين ذوي مهارة عالية وفقاً لمتطلبات سوق العمل.