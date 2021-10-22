«سعفان» يكشف تطورات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا: بشرى خلال أيام

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، آخر تطورات تنظيم سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، قائلا إنَّه في الآونة الأخيرة جرى عقد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات بين الحكومتين المصرية والليبية، من ضمنها اتفاق على تنقل الأيدي العاملة للعمل في ليبيا، وفي المرحلة الأخيرة كان هناك نوع من الاستقرار داخل الأراضي الليبية، ما دعا للتفكير في بدء انتقال العمالة المصرية.

العمالة المصرية لها دور كبير في العمل بليبيا

وأضاف «سعفان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «المصري أفندي»، المذاع على شاشة قناة «المحور»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، اليوم الجمعة، أن العمالة المصرية لها دور كبير مع ليبيا خلال الأعوام الماضية، وتم الاتفاق مع وزارة العمل الليبية على تنظيم عملية انتقال العمالة فيما بين الوزارتين، وسيتم عمل ربط إلكتروني بين الوزارتين ليكون تنقل العمالة به نوع من الانتظام الكامل حتى لا يسمح بالتلاعب بالعمالة المصرية.

ليبيا طلبت مليون عامل مصري

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تدريب العمالة إذا احتاجت ذلك، بينما إذا كانت لديها خبرة وما يؤهلها للعمل سيتم التسفير مباشرة، واللجنة المصرية ستكون داخل ليبيا لإعداد الربط الأسبوع المقبل، وسبقتها زيارة من الوفد الليبي لمصر، وتعرفوا على آليات الربط للعمل، وفي المرحلة القليلة المقبلة سيكون هناك بُشرى للعمالة المصرية.

وأكد أن أي تطور سيتم الإعلان عنه من خلال وزارة القوى العاملة ولا يتم النظر لأي إعلانات أخرى.

أغلب التخصصات من العمالة المصرية مطلوبة للعمل في ليبيا

ولفت إلى أن ليبيا تحتاج معظم التخصصات، على رأسها عمالة التشييد والبناء والعمالة الخاصة بالأطقم الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أن الحكومة توفر مظلة الرعاية والحماية للمصريين العاملين في الخارج.

وأوضح أن السلطات الليبية صرحت بأنها ترغب في مليون عامل، علما بأن داخل أراضيها عدة ملايين من العمالة المصرية، وهذا سيتم من خلال مراحل بهدف التنظيم، وبمجرد البدء في ذلك سيكون هناك إعلان كامل من خلال وسائل الإعلام لعدم التلاعب من أي طرف من الأطراف لحماية العمالة.