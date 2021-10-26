وكيل «اقتصادية النواب»: تدفق سياح العالم إلى مصر بعد قرار إلغاء حالة الطوارئ

أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصفه بـ«الشجاع والتاريخي»، بشأن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، بعد سنوات طويلة.

مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر من خلال تدفق سياح العالم

وقال «عبد الحميد»، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يؤكد للعالم أجمع حالة الاستقرار التي تنعم بها مصر، وأنه جاء كأحد ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي بدأت تتحول إلى واقع سنشهده يترسخ على مدار السنوات المقبل؛ ما سيرفع عن مصر فكرة عدم الاستقرار الأمني التي طالما استخدمتها الدول الغربية؛ لمنع أفواج السائحين وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

وتوقع وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يكون لهذا القرار آثاره الإيجابية الكبيرة على البلاد خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، من خلال تدفق سياح العالم إلى مصرح حتى تسترد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية، لافتًا إلى أن فرض حالة الطوارئ يعتبر عنصرًا سلبيًا في التصنيفات الاقتصادية العالمية لمصر وطالما كانت عائقًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.

إلغاء مد حالة الطوارئ فى جميع أنحاء مصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الرئيس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف الرئيس: «هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.. وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير، شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه».