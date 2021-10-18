8 سيارات جديدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة في 6 أكتوبر

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنَّه تمّ توفير 8 سيارات جديدة بمهمات مختلفة للتعامل مع الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء، بجانب رفع كفاءة وصيانة السيارات الموجودة حالياً، لافتاً إلى أنَّ ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة والتعامل مع الحالات الطارئة.

جارٍ الانتهاء من إجراءات تراخيص سيارات تصريف مياه الأمطار

وأوضح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنَّ السيارات الجديدة تنقسم إلى سيارة كباش تقوم بأعمال التطهير لغرف الصرف، و3 سيارات مدمج عبارة عن «نافوري و4 سيارات شفاط»، مشيراً إلى أنَّه جارٍ الانتهاء من إجراءات التراخيص في وقت قياسي لسرعة دخول السيارات إلى الخدمة.

نمتلك أسطول سيارات للتعامل مع مياه الأمطار

وأشار «النجار»، إلى أنَّ جهاز المدينة به أسطول سيارات من مختلف الأنواع (مدمجة – نافوري – كباش - شفاط - سيول)، موضحًا أنَّ إضافة سيارات جديدة يأتي لتدعيم الأسطول الموجود حالياً، ولمزيد من السيطرة وسرعة إنجاز المهام المختلفة حال سقوط الأمطار الغزيرة، مؤكّدًا أنَّ جميع إدارات الجهاز تعمل بالتوازى من أجل تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة والمستثمرين بالقطاعات المختلفة.