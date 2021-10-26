خطوات حجز القومسيون الطبي لتكافل وكرامة 2021

يبحث الكثيرون من مستفيدي مشروع تكافل وكرامة عن خطوات حجز قومسيون طبى ضمن تكافل وكرامة 2021، تزامنا مع تأكيد وزارة التضامن الاجتماعي على أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يزيد على 3 ملايين و811 ألف و874 أسرة، لتؤكد الوزارة أن هناك عدة خطوات يجب اتباعها لحجز قومسيون طبى في تكافل وكرامة، وهي كالتالي:

4 خطوات لحجز قومسيون طبى ضمن تكافل وكرامة 2021

- التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة المرفق هنا.

- يتم حجز موعد كشف طبى من على موقع المجالس الطبية المتخصصة.

- يطلب منك ادخال الاسم والرقم القومي والحالة الاجتماعية والوظيفة.

- يمكن إعادة تحديد موعدا لكشف الطبي للحصول علي معاش كرامة في حالة عدم الالتزام بحضور الموعد الأول، واختيار المحافظة ومكان الكشف وكتابة البيانات التالية:

- الرقم القومي.

- الاسم رباعي.

- تاريخ الميلاد.

- النوع.

- محافظة ومدينة السكن.

- العنوان.

- الحالة الاجتماعية.

- الوظيفة.

- التليفون، ونوع الإعاقة.

- في حالة استكمال خطوات حجز قومسيون طبى ضمن تكافل وكرامة 2021، ورفض طلب الانضمام لتكافل، يمكن للشخص التظلم.

منح دعم «كرامة» للمسنين من 65 عامًا ولأصحاب العجز

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي أن دعم «كرامة» يمنح للمسنين بعمر يبدأ من 65 عامًا، أو من أصحاب عجز، أو مرض مزمن يحول بينهم وبين العمل، أو ينقص من قدرتهم على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة من خلال اتباع خطوات حجز قومسيون طبى ضمن تكافل وكرامة في 2021.

وأشارت التضامن، إلى أنه يجرى صرف 450 جنيهًا شهريا للمسنين، و450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم، و350 جنيهًا مستفيدي كرامة من الأيتام، مشيرة إلى أن متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل يبلغ نحو 500 جنيه شهريًا، بشرط ألا تمتلك سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة، وألا تمتلك أرض زراعية «نصف فدان فأكثر»، كما يشترط عدم امتلاكها معدات ثقيلة مثل «لودر، ماكينة طحين، خلاط بناء».