ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف: عنف رضا بسبب المخدرات

يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «ورا كل باب» حكاية لحظة ضعف، وموعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل، بعد تصاعد الأحداث خلال الحلقات الماضية.

أحداث مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف

وبدأت أحداث مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف، بالمعلم رضا الذي يجسد دوره الفنان خالد سرحان، وأسرته المكونة من والدته وزوجته «رشا المهدي» وأولاده، وكذلك أخيه وأخته، فهو يعمل في ورشة لصناعة الأثاث داخل حارة شعبية، ومسئول عن الإنفاق على أسرته، ولكن تتبدل أحواله بسبب بداية دخوله في طريق المخدرات والإدمان.

ملخص الحلقة الثالثة من حكاية «لحظة ضعف»

وشهدت الحلقة الثالثة من مسلسل ورا كل باب لحظة ضعف تعمق رضا في تناول المخدرات التي يجلبها له «حمو» -أحد أبناء حارته-، وابتعاده عن أسرته وتعامله بعنف مع أخوته وأولاده، بالإضافة إلى إهمال عمله حتى تراكمت عليه الديون مما اضطره إلى بيع هاتفه المحمول لشراء المخدرات.

كما قام بإهانة فوزي خطيب شقيقته، وضرب سيد المساعد الخاص به وإصابته في رأسه أثناء حديثه معه، ووقع أهله في الحيرة بسبب جهلهم عن سبب تصرفاته الجديدة عليهم، وستكشف الحلقات القادمة من المسلسل معرفة أهله بإدمانه للمخدرات وبداية علاجه منها.

موعد عرض حكاية لحظة ضعف

تُعرض حكاية لحظة ضعف من مسلسل ورا كل باب يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة التاسعة مساءً على قناة الحياة، وهي من بطولة خالد سرحان، رشا المهدي، حنان سليمان، تامر مجدي، غفران محمد، أحمد كمال أبو رية، وغيرهم من الفنانين، إنتاج شركة سينرجي، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار ومن إخراج منال الصيفي.