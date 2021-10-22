تعرف على تفاصيل حكايتي «لحظة ضعف» و«إن كبر ابنك» قبل ساعات من عرضهما

تعرض قناة «CBC» غدًا السبت، حكاية جديدة من حكايات مسلسل «زي القمر» تحت عنوان «إن كبر ابنك» بطولة الفنانة وفاء عامر، وحمدي هيكل، وندى موسى، وحجاج عبد العظيم، وشمس، ناصر سيف، وأميرة العايدي، وشريف الغريب، وغيرهم من الفنانين، تأليف حسن صالح، ومن إخراج معتز حسام.

موعد عرض حكاية «إن كبر ابنك»

وتأتي مواعيد عرض حكاية «إن كبر ابنك» من مسلسل «زي القمر» يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة الثامنة مساء على قناة CBC، وتُعاد الحلقة في الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة الثانية عشر ظهرًا، كما تعرض على قناة CBC Drama الساعة 11 مساءً.

قصة حكاية «إن كبر ابنك»

«إن كبر ابنك» تعد الحكاية السادسة من الموسم الثاني لمسلسل «زى القمر» التي تدور أحداثها في إطار الـ5 حلقات حول الفنانة وفاء عامر التي تنفصل عن زوجها الأول بسبب زواجه عليها، وتعيش من أجل ابنها حتى تتعرف على شخص آخر تقع في حبه، وتريد أن تتزوجه، فيقف الجميع ضدها، وذلك حسب ما ظهر في البرومو الرسمي الخاص بالحكاية.

عرض حكاية «لحظة ضعف» من مسلسل ورا كل باب

كما تعرض قناة الحياة غدًا، حكاية جديدة من مسلسل «ورا كل باب» بعنوان «لحظة ضعف»، بطولة الفنان خالد سرحان، رشا مهدى، وحنان يوسف، وأحمد كمال أبو رية، غفران محمد، تامر مجدى وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد ذو الفقار وإخراج منال الصيفي، ومن إنتاج شركة سينرجي، على أن يتم عرض الحكاية يوميًا من السبت إلى الأربعاء الساعة التاسعة مساءً.

قصة حكاية «لحظة ضعف»

تدور حكاية «لحظة ضعف» في إطار الـ5 حلقات حول المعلم رضا الذي يجسده الفنان خالد سرحان، ويقيم في أحد المناطق الشعبية برفقة أسرته، ويهابه معظم جيرانه وأهالي منطقته، ولكن يحبه القليل منهم، واكتشافهم بإدمانه للمخدرات.