انطلاق قافلة تضم 43 سيارة مواد غذائية لحلايب وشلاتين

أطلقت مديرية التضامن الاجتماع بالبحر الأحمر قافلة اهالينا، اليوم الثلاثاء، هدية الرئيس السيسي لأهالي حلايب وشلاتين، والتي تشارك فيها «جمعية البر والتقوى»، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، ضمن مبادرة حياه كريمة لرئيس الجمهورية.

وتضم القافلة 43 سيارة محملة بـ 7700 كرتونة مواد غذائية، 2000 لحاف، ألف بطانية، 600 مرتبة، 30 جهاز عروس، 30 مبرد مياه، 100 سرير، 15 طن بصل، 7500 علبة عصير بالتنسيق مع جمعية البر والتقوى الخيرية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر كهدية من الرئيس لأهالي حلايب والشلاتين جنوب محافظة البحرالأحمر البحر الأحمر.

أكبر قافلة عذائية تصل إلى حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر

وكشف مجدي الشريف مدير إدارة الجمعيات بتضامن البحرالأحمر، أن القافلة تعد أكبر قافلة غذائية تصل إلى حلايب وشلاتين بالبحر الأحمر، وهي هدية الرئيس السيسي وتضم 43 سيارة محملة بالمواد الغذائية وجهاز العرائس والبطاطين.

قافلة إمداد أهالي حلايب والشلاتين

وأضاف «الشريف»، لـ«الوطن»، أن القافلة تستهدف تلبية احتياجات أهالي حلايب بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي حيث سيتم توفير صوب زراعية في الجنوب وكذلك فرش بعض المساجد وغيرها من الاحتياجات، مضيفا أن هناك أعدادا كبيرة من شباب الجامعات المتطوعين في القافلة .

وفي سياق آخر، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ندوة عن المشروطية الصحية تحت رعاية وزراة التضامن الاجتماعي، لشرح مفهوم المشروطية الصحية وطرق تطبيقها وكيفية استفادة عملاء تكافل وكرامة من المشروطية الصحية وذلك بحضور مديري إدارات الضمان والرقابة والمتابعة ومدير مركز المعلومات بالمديرية ومديري الإدارات الاجتماعية بالمديرية.