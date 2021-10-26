مشروع قانون العمل الجديد.. 10 حقوق و8 جزاءات تأديبية وعلاوة دورية 7%

تضمن مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدّه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، حقوق العمال والتي من بينها العلاوة الدورية بنسبة 7% ومنع الفصل التعسفي، والواجبات المفروضة عليهم لاسيما الجزاءات التأديبية، كما ينظم مشروع القانون شئون العمل فى القطاع الخاص، ويحدد ساعات العمل والإجازات، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص علي إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات العمالية.

مشروع قانون العمل الجديد

وفيما يتعلق بحقوق العمال الواردة في مشروع قانون العمل الجديد فقد تضمنت ما يلي:

1- إبرام عقد مع العامل، حال مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله، مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.

2- ألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل أيضا بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة لعدة أسباب.

الدعاوى القضائية والخدمات العلاجية

3- إعفاء العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوى القضائية ضد أصحاب العمل.

4- منح مشروع قانون العمل الجديد للعامل توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية.

5- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة.

6 - تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة.

تحديد سن المعاش أو التقاعد

7- نص مشروع قانون العمل الجديد على عدم جواز تحديد سن المعاش أو التقاعد يقل عن 60 عامًا.

8- ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60.

9- يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي.

10- وأخيرًا يتناول مشروع قانون العمل الجديد حقوق أسرة العامل بعد وفاته حيث ينص على أن يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته، كما يصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفي ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل.

8 جزاءات تأديبية

كما تناول مشروع قانون العمل الجديد الجزاءات التأديبية وبلغ عددها 8 جزاءات توقع على العامل وهي:

1 - الإنذار الكتابي.

2 - الخصم من الأجر الأساسي.

3 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.

4 - الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6 - خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7 - الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8 - الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام مشروع قانون العمل الجديد.