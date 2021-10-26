رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية: إلغاء مد الطوارئ يدفع عجلة التنمية

قال المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ بجميع أنحاء مصر، يعد قرارا تاريخيا وشجاعا حيث ظلت مصر خاضعة لحالة الطوارئ منذ 2017 حتى تصور البعض أنها لن تلغى أبدًا.

رعب: إلغاء الطوارئ يؤكد حالة الاستقرار في مصر

وأضاف «رعب»، في تصريح صحفي، أن هذا القرار رسالة قوية للعالم كله ويؤكد حالة الاستقرار التي تنعم بها مصرنا الغالية، مؤكدا أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ سيكون له تأثير كبير في دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر، لأنه يرسل للعالم رسالة بأن مصر أصبحت آمنة ولم يعد يشغلها الآن سوى البناء وجذب الاستثمارات، بعد أن نجحت بجدارة في حربها الضروس ضد الإرهاب.

الرئيس السيسي يعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أمس عن إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر، وقال الرئيس: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد».

89 مليون جنيه لأعمال الصرف الصحي بقرية ميت الفرماوي

من جهة أخرى، عقد المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، اجتماع لمناقشة انطلاق الأعمال لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بتجمع قروي أوليلة ، والذي سيخدم حوالي 12 ألف نسمة، بقرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر، وسيقوم بتنفيذه الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسيوط، وتقدر قيمة المشروع بأكثر من 89 مليون جنيه، ومن المقرر أن يتم التنفيذ خلال 22 شهر من تاريخ استلام الموقع، ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية القائم على النتائج، والممول من البنك الدولي بالدقهلية.

وبحسب بيان شركة مياه الدقهلية، شمل الاجتماع التعريف بالمشروع والآلية المتبعة للتنفيذ في الموقع، وحضر الاجتماع كلاً من ممثل استشاري دعم التنفيذ (ISC2)، وممثل استشاري إدارة البرنامج (PMCF)، وأعضاء إدارة التعاون الدولي بالشركة، وعدد من قيادات الشركة بمختلف القطاعات.