مستشار «الصحة»: تطبيق لقاح كورونا يتاح أمام المواطنين خلال أيام

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولجيا المعلومات، أن التطبيق الإلكتروني الذي تعمل عليه وزاراة الصحة منذ أبريل الماضي، لتوضيح الحاصلين على لقاح كورونا من عدمه، سيتاح خلال أيام أو بنهاية هذا الأسبوع، على متاجر شركات أبل وجوجل أمام المواطنين لتحميله.

نجاح وزارة الصحة في الاتفاق مع جوجل وأبل لطرح التطبيق

ولفت مستشار وزيرة الصحة إلى أن الوزارة كانت نجحت مؤخرًا في إنهاء مفاوضاتها مع هاتين الشركتين للبدء في عمليات طرح هذا التطبيق عبر متاجرهم الإلكترونية المختلفة.

أوضح «صلاح» خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، أن هذا التطبيق سيكون بديلا أو حلا موازيا للشهادة الورقية التي يحصل عليها كل من يتلقى تطعيم باللقاحات المضادة لوباء كورونا، كاشفا أن التطبيق سيحمل كل البيانات الخاصة بالمواطن بالإضافة إلى نوعية اللقاح الذي حصل عليها.

أيسم صلاح: قيمة رسوم تطبيق لقاح كورونا متساوية مع الشهادة الورقية

ولفت مستشار وزيرة الصحة لتكنولجيا المعلومات، إلى أن التطبيق الإلكتروني سيكون بنفس الرسوم الخاصة بالشهادة الورقية الخاصة بتلقي جرعات لقاح كورونا، متابعا: «التطبيق هيدفع فيه نفس الرسوم اللي بتدفع في الشهادة الورقية، والفرق إن التطبيق لا هيقطع ولا هيدوب ولا هيضيع منك، زي الشهادة الورقية».

أيسم صلاح: رسوم تطبيق لقاح كورونا 100 جنيه للاستخدام الداخلي

وأردف: «المواطنون سيدفعون رسوم تنزيل هذا التطبيق على هواتفهم من خلال بطاقاتهم الائتمانية»، معلنًا في الوقت ذاته أن الفترة المقبلة ستشهد إتاحة وسائل أخرى للدفع غير البطاقات الائتمانية تسهيلا على المواطنين الذين لن يستطيعوا الدفع بتلك الطريقة.

وواصل: «نفس رسوم الشهادة، 100 جنيه للاستخدام الداخلي، و250 جنيها لأغراض السفر».