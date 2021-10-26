إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 12 شخصا جراء سقوط سيارة ميكروباص بترعة بطريق «القاهرة - الإسكندرية»، الزراعي، أمام قرية دنشال بنطاق مركز دمنهور، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور باستقبال المستشفى المركزي 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة بترعة أمام قرية دنشال بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

أسفر الحادث عن إصابة كل من «عبير محب سعيد، 52 سنة، عزت محمود عصران، 45 سنة، حبيبة عزت محمود، 9 سنوات، عزيزة حسين محب، 32 سنة، أحمد رمضان فؤاد، 3 سنوات، حنان فؤاد حامد خضير، 42 سنة، سمر رجب سمير، 25 سنة، رجب يحى فتياني، 62 سنة، رؤي محمد يوسف، 3 سنوات، هيام عبد العاطي الجزار، 30 سنة، إيمان عثمان السيد صالح، 30 سنة، محمد عزت محمود، 12 سنة»، مصابون بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرير محضر بالواقعة

وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.