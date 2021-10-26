فيلم «الممر» ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي بالمنوفية

عرض فيلم «الممر»، لليوم الثالث على التوالي، ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي الفني، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بثقافة المنوفية، في إقليم غرب ووسط الدلتا، بالتعاون مع جامعة مدينة السادات، خلال الفترة من 23 حتى 27 أكتوبر الجاري.

والفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وبطولة أحمد عز، وهند صبري، وإياد نصار، وأحمد فلوكس، وأحمد رزق، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني.

فيلم «الممر» يحقق نجاحا باهرا

وحقق فيلم «الممر» نجاحا باهرا في أثناء عرضه بالسينما؛ لتجسيده بسالة وشجاعة الجنود المصريين، وإظهار حبهم للوطن، وتفانيهم في المحافظة عليه من القوى الغاشمة.

وشارك أبطال فيلم «الممر»، عام 2019، في الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين بعنوان «إرادة وتحدي»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشاد الرئيس السيسي، بأداء أبطال فيلم الممر، قائلا: «بشكركم وبقولكم إن الفيلم كان رسالة جميلة جدا، وأداء كل من شارك كان يعكس روح مصرية بتتكلم حتى لو كان بيتكلم باسم غير مصري».

أتوبيس الفن الجميل في زيارة للمتحف الحربي

في سياق آخر، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، عدة أنشطة ثقافية وفنية؛ إذ استأنف أتوبيس الفن الجميل بالإدارة العامة لثقافة الطفل، زيارة ميدانية لتلاميذ مدرسة الفاتح التجريبية، إلى المتحف الحربى بقلعة صلاح الدين الأيوبي؛ لمشاهدة تاريخ مصر على مر العصور، بدءا من العصر الفرعوني وحتى ثورة يناير في العصر الحالي.

جاء ذلك بهدف تثقيف التلاميذ، وتعريفهم بتاريخ وطنهم، وترسيخ الهوية الوطنية لديهم، بالإضافة إلى تفقد قاعات المتحف، ومنها «المجد»، التي تضم تاريخ وحروب مصرمن المماليك حتى 6 أكتوبر، وكذلك جناح الأزياء العسكرية.

وبعد تفقد أروقة المتحف، نفدت الفنانة غادة عبدالنبي، ورشة فنون تشكيلية من وحي المكان، بألوان الباستيل الزيتية، لتعكس انطباع التلاميذ عن الزيارة، ومدى تأثرهم بتاريخ وطنهم الحربي، وما تحمله جنود مصر من معارك للحفاظ على الوطن من أعداءه.

وكانت رسوم الأطفال عن الأهرامات، كرمز للحضارة والتاريخ ، بينما آخر مشاهد من الحروب، سواء في العصر الفرعوني أو الحديث، متأثرا بما شاهده من أزياء عسكرية، بينما نفذ آخرون عناصر مستخدمه في الحرب، مثل الدبابات والطائرات الحربية و غيرها.