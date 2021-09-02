قصور الثقافة تختتم أسبوع أطفال «أهل مصر » بالإسكندرية

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات الأسبوع الثقافي الثاني من المرحلة الثالثة لمشروع «أهل مصر» لأطفال المحافظات الحدودية، والذي أقيم في محافظة الإسكندرية بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، بحضور الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ومدير عام ثقافة الطفل، ولفيف من قيادات الهيئة.

فعاليات حفل ختام أهل مصر للأطفال بالإسكندرية

بدأت الفعاليات بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال الفعاليات والتي تنوعت بين «جداريات، حقائب من القماش، محافظ ومشغولات جلدية، كتب صناعة يدوية، مشغولات وساعات حائط وميداليات من الأركت، أطباق خزفية مزينة بزخارف مستوحاة من التراث، مجسمات لمهن تراثية مثل السقا، الأراجوز، بائع العرقسوس، واسكتش المحكى، حقائب من الخرز، لوحات فنون تشكيلية، جدارية من الكولاج، خراطيش كلينكان»، بالإضافة لمطويات ومجسمات عن معالم الإسكندرية منها «عروسة البحر، ترنيمة الزمان، نافذة سكندرية، مكتبة الإسكندرية، مساجد من مصر».

بدأ الحفل بفقرة فنية نتاج ورشة الأداء التي نفذت بقيادة الملحن محمد مصطفى، وعزف منفرد لتابلوه بنوكيو، أعقبه عرض مسرحية العرائس «حكايات الأراجوز»، نتاج ورشة المسرح، صياغة وإخراج عمرو حمزة، موسيقى وتسجيل صوتي رأفت موريس، أشعار حسام عبدالعزيز، ويسلط الضوء على عدة قيم إيجابية للأطفال من خلال عدة قصص يقدمها ويرويها الأراجوز، واختتم الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الأسبوع والورش المنفذة خلاله وانطباعات الأطفال، رؤية وإخراج جمال عثمان.

«أهل مصر» يستهدف الأطفال والشباب والمرأة

وقال هشام عطوة في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، إن مشروع أهل مصر هو أحد مشروعات الدولة التي تستهدف فئات الأطفال والشباب والمرأة، ويهدف لرفع الانتماء للوطن، وانطلق الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة من المشروع في 2 أغسطس الماضي، وتم توسيع قاعدة المشاركة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن المشروع يأتي بمشاركة أطفال المناطق الحدودية، ويتم تنفيذه بتنظيم لقاءات مع الأطفال في المواقع المختلفة بالمحافظات الحدودية، للانخراط في مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية واكتشاف المواهب.