ضبط 23 تاجر مخدرات في حملة مكبرة بالقليوبية

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، الجهود الأمنية المبذولة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وفي هذا الصدد، وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق العديد من النتائج أبرزها الآتي:-

تنفيذ «7534» حكمًا قضائيًا متنوعً

ضبط «8» قطع سلاح نارى وأبيض، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، بحوزة «6» متهمين.

ضبط «21» قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها «كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة»، بحوزة «23» متهمًا، لـ11 منهم معلومات جنائية».

ضبط «3» متهمين مطلوب ضبطهم في قضايا متنوعة.

ضبط «3» مراقبين هاربين.

تنفيذ «7534» حكمًا قضائيًا متنوعًا.