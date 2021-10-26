ضبط 9911 شخصا دون كمامة وتحريز 1600 شيشة

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي، التي جاءت في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير التحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، عن ضبط 9911 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9877 شخصا، واتخذت الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 34 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 1006 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بحسب بيان عنها، عن تحرير 1006 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 252 قضية في مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1606 شيشة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وجرى العرض على النيابة العامة.