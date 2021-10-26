شروط تعيين السيدات بالمحاكم.. لا يقل عمرها عن 30 ولا يزيد عن 40 سنة

قرر مجلس القضاء الأعلى، أمس الاثنين، قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجة رئيس محكمة «أ»، وأيضًا درجة رئيس محكمة «ب»، ودرجة قاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجات المناظرة وذلك بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة.

تقدم «الوطن» لقرائها شروط تعيين السيدات بالمحاكم التي جاءت كالآتي:

جاء القرار برئاسة المستشار عبدالله شوضة، ويشترط للتعيين في هذه الوظائف أن لا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا كالآتي:

شروط تعيين السيدات بالمحاكم

1- ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.

2- أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية:

- رئيس نيابة من الفئة «ب» بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة «ب» بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة «ب» بالمحاكم الابتدائية.

- وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

3- ألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما.

4- ألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

تفاصيل عن التقديم

علي المتقدمة الحضور شخصيا لمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6 نوفمبر المقبل وحتى نهاية يوم الإثنين الموافق 15 نوفمبر من الشهر نفسه، لسحب الملف على أن يتم تقديم الملف بالمقر ذاته خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى نهاية يوم الخميس 9 ديسمبر المقبل بعد تقديم المستندات التالية:

الأوراق المطلوبة

1- أصل شهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات.

2 - بيان تدرج وظيفي من جهة العمل.

3 - شهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية.

-4- قيد ميلاد مميكن.

-5- قيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج).

-6- صورة من بطاقة الرقم القومي.

-7- عدد (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

-8- شهادات الحصول على درجات علمية، أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد.

هذا ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو غير المستوفاة للشروط السابقة.