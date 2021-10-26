«الهجرة»: ضرورة توفير فرص عمل آمنة للشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، في ندوة استعراض عدد من النماذج الناجحة من شباب المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار زيارة وزيرة الهجرة لمحافظة بني سويف؛ لاستكمال الخطوات التنفيذية للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

التوعية بتوفير فرص عمل آمنة

من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة، أهمية التوعية بتوفير فرص عمل آمنة بديلة للشباب، مضيفة «من المهم أن نسلط الضوء على النماذج الناجحة من الشباب، وكذلك المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية».

ضم المركز المصري الألماني لتنفيذ تدريبات في المحافظات

وقال «مكرم»، لأول مرة يتم ضم المركز المصري الألماني لتنفيذ تدريبات في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، الذي عمل منذ بداية الأسبوع لتدريب الشباب على عدد من المجالات المختلفة لتأهيله لسوق العمل، بجانب التعاون مع مؤسسة صناع الخير من خلال تنظيم قافلة طبية لصالح القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية من منطلق بناء الإنسان صحيا، كما يتم تدريب وتأهيل الشباب طبقا لاحتياجات الأسواق الأجنبية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، حتى نستعد للمرحلة المقبلة بعد عبور أزمة جائحة كورونا.

وأعربت عن شكرها لمؤسسة حياة كريمة على ما يتم بذله من جهود للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية لملايين المصريين في جميع قرى الريف المصري.

من جانبه، أشاد محافظ بني سويف بجهود وزارة الهجرة في الجمهورية الجديدة والترجمة الحقيقية لذلك في الاهتمام بالمصريين بالخارج، ليس ذلك فقط ولكن بالمتابعة لملفات الهجرة غير الشرعية بالداخل وتوفير البدائل الآمنة.

عودة 23 شابا كانوا في هجرة غير شرعية

وثمن «غنيم» دور وزارة الهجرة في سرعة اتخاذ القرار ومواجهة المشكلات لحلها من جذورها، مشيرا إلى عودة 23 شابا في العام الماضي من أبناء بني سويف كانوا في هجرة غير شرعية، والسعي لتوفير حياة كريمة للأسر المصرية وتطوير الريف المصري، مشيدا بالتعاون لتدعيم التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات والتعاون لحل المشكلات وتحسين حياة المواطنين بالداخل ومتابعة أحوالهم بالخارج، لتوفير حياة كريمة وسبل الرفاهية.

توعية 50 من خريجي الجامعات بمخاطر الهجرة غير الشرعية

من جهته، قال وائل فراج، مدير عام إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الهجرة، إنه تم توعية 50 من خريجي الجامعات في بني سويف وتدريب 50 على التعليم الفني بالتعاون مع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والوكالة الألمانية، مضيفًا أنه سبق توعية 500 من أبناء بني سويف بالتعاون مع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

بدوره، أوضح منتصر رشدي، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بني سويف، أن هناك جهودا كبيرة تتم في المحافظة، لدعم الشباب وتوفير فرص العمل الآمنة والحياة الكريمة، لافتا إلى أنه تم تمويل 351 مشروعا بأكثر من 3 مليارات و200 مليون جنيه مصري، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأضاف «رشدي» أن الجهاز أيضا يعمل على تمويل الجمعيات الأهلية، حيث إن مستفيدي الجمعيات الأهلية هم أصحاب التمويل الصغير، مؤكدا أن جهاز تنمية المشروعات يعطي خدمات غير مالية أيضا تتلخص في المساعدة استخراج الأوراق اللازمة للمشروع وكذلك دوريات تدريبية تقدم للمتقدم للحصول على قرض، لمساعدته في بدء مشروعه.

تدريب 800 سيدة ضمن برنامج الغذاء العالمي

وأشارت نرمين محمود، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إلى جمعية القرض الحسن بدون فوائد للسيدات وبرامج الادخار الرقمي في مركز ببا، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مستهدفين 12000 سيدة على مدار عامين بالتنسيق مع البنك المركزي، قائلة: «دربنا مع برنامج الغذاء العالمي أكثر من 800 سيدة، بالتعاون مع وزارة الهجرة لتوفير مصادر دخل للأسرة، مستعرضة نماذج من المشروعات الناجحة من المنتجات اليدوية».

كما أوضح مصطفى زمزم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن «حياة كريمة»، قدمت خدماتها لأكثر من 100 ألف مواطن في 70 قرية تابعة، بالتمكين الاقتصادي وليست الطبية فقط، لنصل إلى المشاركة باستثمارات تبلغ نحو 5 ملايين جنيه لخدمة المواطنين.