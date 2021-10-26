مكرم تتفقد مقر برنامج التوعية حول مخاطر الهجرة غير الشرعية ببني سويف

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، جولة تفقدية في مقر فعاليات البرنامج التدربيي التوعوي، الذي ينظم على هامش زيارة الأولى للمحافظة، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وينظم البرنامج التدريبي من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في ضوء التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

بدأ البرنامج التدريبي بعقد محاضرات توعية عن خدمات المركز المختلفة وخطوات الهجرة لألمانيا، من أجل العمل ومحاضرات توعية بمخاطر الهجرة غير النظامية والبدائل الآمنة، كما تستمر محاضرات وتدريبات متنوعة على مدار 5 أيام، وتتنوع موضوعات التدريبات بين تطوير المهارات الذاتية من أجل تحسين فرص التوظيف، وتطوير مهارات إدارة المشروعات الصغيرة.

السفيرة نبيلة مكرم توجه عميق شكرها للمركز المصري الألماني

من جانبها، وجهت وزيرة الهجرة عميق شكرها للجهات المتعاونة كافة، على تنفيذ البرنامج التدريبي لشباب محافظة بني سويف، قائلة إن بني سويف تعد أول محافظة يتم بها تنفيذ هذه النوعية من التدريب خارج القاهرة، للمركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ إذ نستهدف من هذه البرامج التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكذلك التعريف بالبدائل الآمنة للشباب.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، يلعب دورا مهما في إطار تعاونه مع وزارة الهجرة، لتنظيم الدورات التدريبية لتأهيل الشباب، ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، دعمه الكامل للبرنامج، مشددا على أهمية التنوع في الموضوعات المستهدفة، وأن تكون على نطاق أوسع لتستهدف فئات الشباب كافة، مشددا على الدور الواضح والمميز الذي تؤديه وزارة الهجرة، خاصة مع الاستفادة من أوجه الشراكة والتعاون المثمر داخليا وخارجيا، مثمناً الدور المحوري الذي تؤديه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في أكثر من مشروع تنموي على أرض المحافظة.

غنيم: البرنامج يتسق مع استراتيجية المحافظة للدفع بجهود الدولة تحت رعاية الرئيس السيسي

وأشار «غنيم» إلى أن البرنامج يتسق مع استراتيجية المحافظة التنموية، التي تهدف للدفع بجهود الدولة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الشخصية المصرية المتكاملة، وإيجاد فرص أفضل وإتاحة آفاق أكثر تنوعا أمام الشباب في مختلف المجالات، مشيدا بعقد تلك الفعاليات التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي لشباب الصعيد، وتنفيذا لرؤية مصر 2030.

من جانبها، أعربت الدكتورة سحر علي، مديرة المركز المصري الألماني، عن سعادتها ببدء الأنشطة والتدريبات خارج نطاق المركز بالقاهرة، مؤكدة أن بني سويف هي المحطة الأولى، وسوف تليها العديد من الأنشطة والجولات بمحافظات مبادرة «مراكب النجاة» الأخرى.

وأضافت أن برنامج التدريب يعكس ذلك البرنامج التأهيلي الذي يضم عددا من المحاور الرئيسية والهامة، التي تشمل: التأهيل الوظيفي، الإرشاد المهني، ومهارات التوظيف، بالإضافة لمهارات تأسيس مشروع خاص، والتي في مجملها تستهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم لإيجاد فرص عمل أفضل، وتنويع مصادر الدخل الخاصة بهم.

ولفتت سحر علي، إلى أن البرنامج تناول التوعية وتقديم الدعم لبدء المشروعات للسيدات في مشروعات الأفران وتربية الدواجن والخياطة والمفروشات والبقالة، وتربية الأغنام، وغيرها.

وتابعت مديرة المركز المصري الألماني: «شمل التدريب مفهوم دراسة الجدوى للعملاء المحتملين والسوق الذي يتم البيع فيه، واحتياجاتهن لبدء المشروع وعمل تحليل واف للموقف التسويقي، بطريقة مبسطة، ودراسة ما ينقصهن لبدء المشروعات، تضمن التدريب أمهات معيلات وسيدات ريفيات لديهن مشروعات تناسب البيئة الريفية التي يقطنّ فيها».

الشباب يؤكدون حرصهم على اكتساب المهارات

وعن رأي الشباب في الهجرة غير الشرعية، أوضحوا أنهم سيحرصون على اكتساب المهارات لسوق العمل، والتأهل للهجرة الآمنة، والبدء في مشروعات صغيرة ومتوسطة بمصر، مثمنين جهود المركز المصري الألماني لحرصه على التدريب والحضور إلى الصعيد لتعريفهم بهذه المهارات.

وأكدت كلا من آلاء ويمنى، من القائمات على التدريب، حرصهن على تدريب الشباب والفتيات ليصبحوا سفراء وينقلوا الخبرة لغيرهم.

وشددتا على أن التدريب يشهد تفاعلا كبيرا من الشباب، وحرصا على النقاش، واكتساب المعرفة والمشاركة الفعالة.