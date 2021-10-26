«تاج الدين»: لم نتلق أي شكاوى بوجود أعراض جانبية للقاح كورونا

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنَّ هناك 33 مليون جرعة لقاح كورونا تلقاها المواطنين، لافتًا إلى أنَّه لم يتمّ تسجيل أي شكاوى بخصوص ظهور أعراض جانبية للقاحات كورونا حتى الآن.

يمكن تلقي لقاحي كورونا والإنفلونزا معا وفي يوم واحد.. لكن في ذراع مختلف

وتابع «تاج الدين»، خلال فعاليات المؤتمر الذي عقد بالتعاون مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنَّه يجوز تلقي لقاح كورونا ولقاح الإنفلونزا الموسمية في يوم واحد، على أنَّ يتمّ أخذ كل لقاح في ذراع مختلف عن الآخر فلا يوجد ضرر من ذلك، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

ذروة الموجة الرابعة ليست الآن.. واللقاح لا يمنح المناعة الكاملة

وأضاف أنَّ الإجراءات الاحترازية لازمة مع توفير اللقاحات وتحد من انتشار المرض، مبينًا أنَّه يجب الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين باستمرار، لافتًا إلى أنَّ ذروة الموجة الرابعة ليست الآن، لافتًا إلى أنَّ لقاح كورونا لا يمنح المناعة الكاملة للوقاية من كورونا، لكنه يخفف من الأعراض لذلك لابد من الالتزام بالتدابير الصحية حتى في حال تلقي اللقاح.

ويستعرض المؤتمر الصحفي المنعقد الآن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض، إلى جانب مناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقًا لمستجدات وتحوّر الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، فضلًا عن الإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية