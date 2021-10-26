جمعية رجال الأعمال تطلق تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث

شهدت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، احتفالية إطلاق تحالف القطاع الخاص للمجتمعات المقاومة للكوارث بمصر، وهي شبكة من كيانات القطاع الخاص بقيادة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

ويتعاون القطاع الخاص المصري في مبادرة أطلاق شبكة أرايز ايجيبت لمواجهة الأزمات والحد من الكوارث، من خلال وضع إجراءات التأهب وتشجع القطاعين العام والخاص لوضع سياسات وممارسات للحد من مخاطر الكوارث والخسائر البشرية والاقتصادية ذات الصلة والحفاظ على بنية تحتية مرنة في مواجهة الأخطار الطبيعية.

شبكة Arise المصرية ستكون هي الثانية من نوعها في الوطن العربي

وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تبني جمعية رجال الأعمال المصريين فكرة إنشاء شبكة وطنية في مصر للحد من الكوارث، من خلال التنسيق مع المكتب الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث التابع للأمم المتحدة يأتي إيمانًا بدورها الريادي في تبني كافة المبادرات التي من شأنها رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص المصري.

وتابع رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن شبكة Arise المصرية ستكون هي الثانية من نوعها في الوطن العربي، وستلعب دورًا محوريًا في إشراك القطاع الخاص ومنظمات الأعمال غير الحكومية في الدول العربية والأفريقية في مواجهة الكوارث والأزمات في ظل ما يشهده العالم حاليًا ممن المخاطر والأزمات والكوارث الطبيعية، والتي من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء القطاع الخاص إن لم يكن مستعدًا لمواجهتها بالأسلوب العلمي والخطط الاستباقية والقرارات المدروسة لمواجهة تلك التحديات بأكبر قدر من المرونة لتقليل تأثيراتها على الشركات والمنظمات.

وأضاف رئيس جميعة رجال الأعمال، أن تبادل افضل الممارسات مع المنظمات الدولية المختلفة سيكون له أكبر الآثر الإيجابي لخلق مجتمع أعمال مصري أكثر صمودًا و قوة، متمنيًا للتحالف المصري أن ينجح في تحقيق دوره التوعوي لنشر فكر واستراتيجيات الحد من المخاطر على مجتمع الأعمال المصري.

عزيز: خلق بيئة أعمال آمنة ومستدامة ومرنة في مصر

وقال عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شبكة أرايز ايجيبت، تسعى أرايز مصر إلى إنشاء شبكة نشطة داخل قطاع الأعمال والسعي إلى بناء تحالفات استراتيجية ومتعددة القطاعات لتعزيز خلق بيئة أعمال آمنة ومستدامة ومرنة في مصر.

وأشار اللمعي، إلى الهدف الرئيسي خلق وعي بين مجتمع القطاع الخاص في مصر حول أهمية فهم الآثار السلبية للكوارث والأزمات على الجبهات الاجتماعية والاقتصادية، والتعاون مع الحكومة المصرية لصياغة استراتيجيات التكييف، واتخاذ التدابير الوقائية والتخطيط المسبق والاستراتيجي وتبادل المعرفة لأفضل الممارسات مع كافة دول العالم لتقليل المخاطر من أجل مستقبل مستدام ومرن لمصر، بالإضافة إلى التواصل مع الشبكات الإقليمية والوطنية لمناقشة السياسة العالمية بشأن الاستدامة والعمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث.

مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية

وأكد اللمعي، أن الدولة المصرية قامت بدور كبير جدًا واستثمارات ضخمة في البنية التحتية من إنشاء شبكة طرق لنحو 7 آلاف كيلومتر مربع وكباري وإنفاق ومشروعات قومية مختلفة، ستقود مصر نحو النهوض والتنمية وهو ما يتطلب الحفاظ على تلك الاستثمارات والإنجازات من خلال التعاون بين القطاع الخاص والحكومة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات.

وأضاف اللمعي، أنه سيتم التنسيق مع الشبكة الوطنية الإماراتية برئاسة الدكتور محمود البرعي بهدف تبادل الخبرات بين أول تحالفين بالوطن العربي ومناقشة إصدار بيان مشترك لتقديمه خلال المنتدى الإقليمي للحد من الكوارث الذي سيعقد في نوفمبر 2021 بدولة المغرب الشقيقة، بالإضافة إلى العمل على البنية التشريعية من القوانين المصرية للحد من الكوارث وترسيخ هذه المفاهيم لنشر الثقافة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد اللمعي، سنولي اهتمامًا كبيرًا بالانطلاق نحو أفريقيا من خلال تعزيز التعاون مع شركاء جمعية رجال الأعمال المصريين في كافة الدول الأفريقية لنشر أهداف التحالف علي المستوين الأفريقي والعربي وذلك من منطلق أن مصر قلب أفريقيا والوطن العربي.

إطلاق شبكة أرايز ايجيبت تعكس مدى التزام مصر بتقاسم الخبرات والأنشطة والبرامج الدولية

ومن جانبه قال «ريكاردوا مينا» رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بجنيف، إن الهدف من إطلاق شبكة أرايز في 2015، دعم الحكومات في تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتيسير عمل القطاع الخاص.

وأضاف رئيس مكتب الأمم المتحدة، أن التحالف يضم نحو 350 بلد و20 شبكة حول العالم حيث يلتزم الأعضاء طواعيتا بدعم وتنفيذ إطار «سنداى» للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 والذي يتماشى مع خطة 2030 لأهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ والأجندة الحضرية الجديدة وجدول الأعمال من أجل الإنسانية.

وأكد رئيس مكتب الأمم المتحدة، أن إطلاق شبكة «أرايز ايجيبت» تعكس مدى التزام مصر بتقاسم الخبرات والأنشطة والبرامج الدولية للحد من مخاطر الكوارث وحرصها علي برامج استدامة المدن العمرانية وفي بناء مجتمعات أكثر صمودا ضد الكوارث.

نشر فكرة أرايز تمثل أهمية كبري لمصر

وأكد «سوجيت موهانتي» رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، أن نشر فكرة أرايز تمثل أهمية كبري لمصر للتأكد من أن الاستثمارات آمنة، لافتًا أن شبكة أرايز ايجيبت لا تعمل من أجل مصر فحسب، وأنما لتعزيز التعاون العربي والأفريقي والدولي لدعم القطاع الخاص والمجتمعات في مواجهة الأخطار والكوارث

شارك في الاحتفالية من الأمم المتحدة كل من ريكاردوا مينا رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بجنيف، سوجيت موهانتي رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية – مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، ومروة علم الدين مسئول الشراكات بمكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، ورانيا أحمد مسئول العلاقات الخارجية بالمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وكاميلو تيليز مساعد الشراكات.

فيما شارك بالحضور من الجانب المصري المهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال والمهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة الجمعية وعدداً من أعضاء شبكة أرايز ايجيبت برئاسة عادل اللمعي.