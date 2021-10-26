مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين الذين بلغ عددهم 80 اقتحموا باحات المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فيها، وأدوا صلوات تلمودية في الجهة الشرقية منه.

وتشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمقدسيين والمصلين في الأقصى.

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 4 فلسطينيين بينهم أسير محرر في الضفة الغربية.

وقالت مصادر في محافظة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية، إن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد فؤاد قط من قرية مادما فيما تمّ اعتقال شابين في بلدة بيتا وهما نسيم جميل حمايل وجلال ربحي دويكات.

وفي محافظة بيت لحم جنوبًا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم منير عرفة، 29 عاما، بعد دهم منزله وتفتيشه في مخيم الدهيشة.

وأوضحت مصادر، أنَّ مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في حارة السلام وسط المخيم، أطلق الجنود خلالها قنابل الصوت.

مستوطنون يعتدون على طاقم للصليب الأحمر وتعرضهم لإصابات

وفي سياق آخر، اعتدى مستوطنون في قرية بورين جنوب نابلس، اليوم، على طاقم من الصليب الأحمر، ما أدى لإصابة 3 على الأقل من موظفيه بحروق في الوجه.

من جهته، قال غسان دجلس، مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إنَّ المستوطنين هاجموا الطاقم بغاز الفلفل، في أثناء تفقده الأضرار الناجمة عن اعتداءات المستوطنين على أراضي المواطنين، حيث أصيبوا على إثرها بحروق في الوجه.

يُشار إلى أنَّ اعتداءات المستوطنين على الفلسطينين قد ازدادت حدتها، خاصة في موسم قطاف الزيتون، ومنها: قطع الأشجار، وحرق وتجريف الأراضي في منطقة «الجسورة» في القرية.