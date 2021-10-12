هل يوجد تابلت للصف الأول الثانوي 2022 ؟.. «التعليم تجيب»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم بدء توزيع تابلت الصف الأول الثانوي 2022، على الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2021 /2022 خلال 3 أسابيع، وذلك بعد استيفاء قسط التأمين على التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

توزيع تابلت للصف الأول الثانوي 2022 .. خلال 3 أسابيع

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الهدف من سداد التأمين على التابلت للعام الدراسي الجديد 2021-2022، حرصًا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن جميع مناهج الثانوية العامة لن يتم طباعتها، طبقاً لقرار الدولة الذي جرى تطبيقه عام 2018، وأن كتب المرحلة الثانوية متاحة رقميا، ستكون موجودة على تابلت الصف الأول الثانوي 2022، بالإضافة إلى مصادر التعلم الأخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت.

التعليم تشدد على سداد رسوم أقساط التأمين لأجهزة التابلت

وشددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بتوجيه مديري مدارس الثانوية العامة، بالتنبية على طلاب الصف الأول الثانوية بضرورة سداد رسوم أقساط التأمين على أجهزة التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة عدم الالتزام بسداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويقوم بسداد قيمة الجهاز كاملة في حالة الفقد أو قيمة الإصلاح في حالة التلف الكلي أو الجزئي.

وحددت وزارة التربية والتعليم، طرق سداد التأمين على التابلت للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وهي كالتالي:

- طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.