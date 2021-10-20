يبحث كثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن موعد تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك عقب مرور أكثر من أسبوع على عودة الدراسة والانتظار لمعرفة موعد تسليم التابلت الخاص للطلاب المرحلة الثانوية، خاصة بعد تأكيد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بعدم طباعة كتب للثانوية العامة، طبقاً لقرار الدولة الذي جرى تطبيقه عام 2018، وأن كتب المرحلة الثانوية متاحة رقميا، بالإضافة لمصادر التعلم الأخرى المتاحة لطلاب مرحلة الثانوية العامة من خلال التابلت.

وتكشف «الوطن» موعد تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إن بدء توزيع التابلت على الطلاب الجدد بالثانوية العامة للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، سيكون خلال 3 أسابيع، مشيرة إلى أن توزيع التابلت بعد استيفاء التأمين، موضحة أنه سيجري توزيع التابلت بعد استيفاء التأمين على التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، وذلك حرصا على استمرارية التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف الكلي أو التلف الجزئي.

كيف يتم سداد التأمين على تابلت طلاب الثانوية العامة؟

حددت وزارة التربية والتعليم، طريقة سداد التأمين على التابلت للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وتسهيلا على الطلاب وأولياء أمورهم من أجل سداد التأمين بصورة سلسلة هناك مجموعة الخطوات التي يجب على الطلاب وأولياء أمورهم وتتمثل هذه الخطوات في:

- يمكن لطلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة الأولى.

- يمكن طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- يمكن طلاب الصف الثالث للعام الدراسي الجديد 2021-2022 يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.