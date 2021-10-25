«التعليم» تنبه على المدارس وطلاب الثانوية بدفع المصروفات وتجهيز أوراق استلام التابلت

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إن المديريات التعليمية استلمت أجهزة التابلت الخاصة بطلاب أولى ثانوي 2022، من المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، استعدادًا لتوزيعها على الطلاب نهاية الشهر الجاري، وبحد أقصى بداية شهر نوفمبر المقبل.

الإجراءات المطلوبة أثناء استلام التابلت

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى التنبيه على المدارس الثانوية بتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوي، مشددة على ضرورة وجود ولي الأمر أثناء استلام التابلت للتوقيع.

وعن كيفية استلام الطالب التابلت الخاص به، أوضح المصدر أن توزيع تابلت الصف الأول الثانوي على الطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد 2021 /2022، سيكون بعد استيفاء قسط التأمين على التابلت اللوحي بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى وجود عدد من الإجراءات والأوراق المطلوبة يلزم استيفاؤها قبل تسليم التابلت، وهي:

- دفع مبلغ 100 جنية بوصيلة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- دفع رسوم 5 جنيه.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد.

- عدد 1 صورة من بطاقة ولى الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي.

- عدد ٢ صور من الإيصال.

- إقرار تسليم التابلت.

- «فايل» لجميع الأوراق السابقة، للاحتفاظ بالأوراق لحين إعلان موعد تسليم التابلت دون تأخير.

طرق سداد تأمين التابلت

وحددت وزارة التربية والتعليم، طرق سداد التأمين على التابلت للثانوية العامة، وهي:

- طلاب الصف الأول الثانوي يكون سداد التأمين عن السنة الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي يكون سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث الثانوي يكون سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.