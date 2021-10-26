تفاصيل غرق طفل أثناء السباحة في مياه ترعة الدير بجنوب الأقصر

تسببت مياه ترعة قرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، في غرق طفل في الصف الأول الإعدادي، إثر محاولته السباحة، برفقة عدد من أصدقائه عقب عودتهم من الدروس.

إخطار بالواقعة

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة إسنا جنوب المحافظة، يفُيد بغرق الطفل «طه.ج.ع»، 13عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي مقيم بقرية الدير التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر، أثناء عودته مع زملائه من إحدى الدروس الخصوصية، ومحاولاتهم السباحة داخل مياه الترعة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، قبل أن يتم إنقاذه.

وفاة طفل غرقًا في مياه النيل

وبسؤال «جمال.ع» والد الطفل في محضر رسمي، أكد أن وفاة نجله جاءت قضاء وقدر ولا يوجد شبهة جنائية فيها ولم يتهم أي شخص في الواقعة.

إسفكسيا الغرق

وأوضح الأب، أن الوفاة حدثت عقب عودة نجله مع زملائه ومحاولاتهم السباحة في مياه نهر الترعة جنوب الأقصر، وهو ما أكده مفتش الصحة عقب إجراء الكشف الطبي، تبيّن وفاة الطفل نتيجة إسفكسيا الغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر رسمي بالواقعة تحت رقم 6971 لسنة 2021 إداري مركز شرطة إسنا جنوب محافظة الأقصر.