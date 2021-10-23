33 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر قبل أيام من افتتاح طريق الكباش

حلقت في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، 33 رحلة بالون طائر على متنها عدد كبير من السياح زوار المناطق الأثرية بمحافظة الأقصر، لمشاهدة المعالم السياحية الحضارية والتاريخية بالبرين الغربي والشرقي من معابد الدير البحري ووادي الملوك ووادي الملكات ومعبد الرامسيوم ودير كارتر غرب المحافظة السياحية.

رحلات شارتر عبر مطار الأقصر

وتستقبل المحافظة السياحية عبر مطار الأقصر الدولي، عددًا من الرحلات السياحية القادمة من عدة دول، منها رحلات الشارتر القادمة من فرنسا وإسبانيا ورومانيا، فضلًا عن الرحلات السياحية القادمة من القاهرة، ورحلات «أوفر داي» القادمة من محافظة البحر الأحمر، لمشاهدة المعالم الأثرية الخلابة بالمحافظة السياحية.

افتتاح طريق الكباش

وتشهد محافظة الأقصر السياحية خلال أيام افتتاح أكبر طريق أثري بالمحافظة، وهو طريق الكباش الفرعوني، وسط حضور العديد من القيادات السياسية والدولية بمصر والخارج لحضور الإحتفال الكبير والمُقرر إقامته في نوفمبر المقبل، حيث يشهد الحفل الكبير تقديم مختلف الفقرات من العروض الفرعونية و الاستعراضية والغنائية بحضور عدد من الفنانين وغيرها من الفقرات الهامة.

كما يضم الحفل تقديم برومو عن رحلات الطائر التي تُحلق في سماء البر الغربي في محافظة الأقصر، بشكل يومي وتقل على متنها عددًا من السياح من مختلف الجنسيات في العالم، وسط إجراءات احترازية لتأمين السياح صحيًا من إنتشار فيروس كورونا المستجد وبين الزوار من حيث الحفاظ على التباعد الاجتماعي واستعمال المطهرات.