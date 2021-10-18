تعليم الإسكندرية تعلق على واقعة تحرش عامل بتلميذة: لا تهاون مع المخطئ

حاولت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، السيطرة على خوف وقلق أولياء الأمور مدرسة «زيد بن حارثة»، التابعة لإدارة العجمي التعليمية، بشأن ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية عن واقعة تحرش عامل بتلميذة في الصف السادس الإبتدائي، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

تحرش في مدرسة زيد بن حارثة بالإسكندرية

وكانت إدارة العجمي التعليمية في الإسكندرية، أصدرت بيانا حول ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة اغتصاب طالبه بمدرسة زيد بن حارثة، في الفترة المسائية، حيث أكدت أنها محاوله تحرش فاشلة وفور علم الإدارة بالواقعة تم إبلاغ الشرطة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه المتهم وإلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة العامة، التي قررت بالأمس حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحين تقديمه للمحاكمة.

بعد واقعة التحرش .. تعليم الإسكندرية لا تهاون مع المخطئ

وأكدت إدارة العجمي التعليمية، في رسالة هامة لجميع العاملين في التربية والتعليم أنه لا تهاون مع أى مخطئ أو متهاون، كما أهابت بالجميع معرفه الحقيقة من مصدرها وعدم الإنسياق وراء ما يتم تداوله على مواقع السويشال ميديا.

وكيل تعليم الإسكندرية تزور مدرسة واقعة التحرش

وزارت ناديه فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية، مدرسة زيد بن حارثه الإبتدائية في الفترة المسائية، للاطمئنان على سير العمل داخل المدرسة.

واقعة التحرش بطالبة في الإسكندرية

كانت نيابة الدخيلة غرب الإسكندرية، قررت حبس عامل بمدرسة زيد بن حارثة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمحاولة هتك عرض طالبة بالصف السادس الإبتدائي بمدرسة زيد بن حارثة التابعة لإدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية، أثناء اليوم الدراسي، في الأسبوع الثاني للدراسة، كما طالبت النيابة بعرض الطالبة على الطب الشرعي، مع استدعاء مدير ومسؤولي المدرسة من أجل السماع لأقوالهم حول الواقعة، كما طلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.