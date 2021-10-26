طقس السلوم.. غيوم جزئية وتوقعات بهطول أمطار

يشهد طقس السلوم غيوما جزئية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة لا تتجاوز 10 %، ونشاط للرياح، مع ارتفاع نسبة الرطوبة وتراجع درجات الحرارة في المدينة الحدودية، وسط نشاط السحب المحملة بمياه الأمطار، والمتوقع سقوطها في أي وقت على مدار اليوم خاصة في الفترة المسائية مع استمرار إنخفاض في درجات الحرارة ليلا، وحتى صباح الغد الأربعاء.

طقس السلوم.. تعرف على درجات الحرارة ونسبة سقوط الأمطار

وتنشر «الوطن»، من خلال هذا التقرير تفاصيل طقس اليوم، الثلاثاء 26 من أكتوبر 2021، بمدينة السلوم، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث سجلت درجة الحرارة في السلوم، 24 درجة مئوية للعظمى، والصغرى 18 درجة، وسط توقعات بهطول أمطار بنسبة 10 %، كما سجلت نسبة الرطوبة في الجو، 61 %، وسرعة الرياح 16 كم/ الساعة.

طقس السلوم.. الأهالى ينتظرون سقوط الأمطار

وينتظر أهالي مدينة السلوم سقوط الأمطار في أي وقت، في ظل عدم سقوط الأمطار نهائيا منذ بداية فصل الخريف وفقا لـ«سعيد أبوزريبة»، عمدة قبيلة المعابدة بالسلوم، والذى أكد لـ«الوطن»: «الأمطار هي الحياة بالنسبة لنا في صحراء مطروح عامة والسلوم خاصة لأننا نعتمد عليها في زراعة أشجار التين والزيتون وزراعة الشعير والقمح، كما نعتمد على الأمطار في شرب المياه وخاصة قرية بقبق وأبوزريبة شرق السلوم، والنجوع والتجمعات السكنية المنتشرة في الصحراء على حدود مصر الغربية، وبدون الأمطار يحل مكانها الجدب، ويتضرر جميع أهالى السلوم من سكان القرى والنجوع».