تاج الدين: الرئيس يولي رعاية كبيرة لقطاع الصحة وأبطال الجيش الأبيض

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن جمعية مصرية عريقة تضم تحت مظلتها العاملين بالأمراض الصدرية بجمهورية مصر العربية، مشددا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي رعاية كبيرة جدا للقطاع الصحي ويدعم جهود الدولة بمواجهة وباء فيروس كورونا، فالتجربة المصرية في مكافحة وباء فيروس كورونا تجربة رائدة بالفعل بشهادة العالم، خصوصا بعد الدعم من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وتوفير كل المستلزمات والأجهزة والمعدات والمستهلكات والأدوية بدعم هذا القطاع، وتأهيل جميع المستشفيات التي تعمل بمكافحة فيروس كورونا.

تأهيل جميع المستشفيات التي تعمل بمكافحة فيروس كورونا أولوية

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية خلال حديثه مع شرمندة الدسوقي، مراسلة قناة «dmc» أن تأهيل جميع المستشفيات التي تعمل بمكافحة فيروس كورونا يكون بأولويته مستشفيات الصدر ثم مستشفيات الحميات، والمستشفيات الجامعية التي لعبت دورا كبيرا بمكافحة هذا الوباء، وجرى تجهيزها وتأهيلها ودعمها بالأكسجين، خصوصا وأن فيروس كورونا مرض تنفسي في الأساس ويحتاج كميات ضخمة جدا من غاز الأكسجين، مشددا على أن الدولة وفرت كافة الاحتياجات من غاز الأكسجين من محطات توليد لخزانات عملاقة لأكسجين سائل لشبكات بالمستشفيات وأجهزة.

الرئيس السيسي يقدر القطاع الطبي وأبطال الجيش الأبيض

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية لتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الطبي وأبطال الجيش الأبيض بكل المستشفيات وخصوصا المستشفيات الصدرية، ممن بذلوا جهدا كبيرا جدا خلال فترات الجائحة.