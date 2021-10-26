«تاج الدين»: يمكن تطعيم الحوامل والأطفال ضد كورونا بلقاح فايزر

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إنَّ أعراض الموجة الرابعة لفيروس كورونا لم تتغير، مبينًا أنَّ ما يميز جميع الإصابات في التوقيت الحالي هو فقدان حاسة الشم والتذوق.

معظم إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة حالات بسيطة ومتوسطة

وتابع أنَّ معظم إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة حالات بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج لدخول المستشفيات، لافتًا إلى أنَّ التطورات الفيروس أمر طبيعي ولا داع للقلق وفيروس «دلتا» و«دلتا بلس» هما أكثر المتحوّرات انتشارًا، مبينًا أنَّه حتى وقت قريب لم يكن هناك تطعيم للأطفال والسيدات الحوامل، لكن حاليًا يمكن للأطفال من عمر 16 لـ18 سنة والسيدات الحوامل تلقي لقاح فايزر.

الصحة العالمية أجازت تطعيم المرضعات والحوامل

وأوضح «تاج الدين»، خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد مع اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا للإعلان عن مستجدات كورونا، أنَّ منظمة الصحة العالمية أجازت تطعيم المرضعات والحوامل بلقاح كورونا والأنواع التي تمّ السماح لها سيتمّ استخدامها في مصر، مطمئنًا السيدات الحوامل والمرضعات بشأن كل اللقاحات وقال سيكون آمن وفعّال للجنين.

ويستعرض المؤتمر الصحفي المنعقد الآن برئاسة الدكتور عوض تاج الدين مستشار الرئيس للشؤون الصحية، آخر مستجدات الموقف الوبائي في الموجة الرابعة من جائحة فيروس كورونا المستجد بمصر، وكذلك الأعراض الجديدة للمرض، إلى جانب مناقشة أحدث العلاجات المدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقًا لمستجدات وتحوّر الفيروس وذلك بالتزامن مع حملات التوعية بأهمية التطعيمات وتوافرها وتنوعها، فضلًا عن الإعلان عن أدوية وعلاجات مستحدثة للعلاج مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية