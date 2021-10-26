توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. مائل للبرودة ليلا وأمطار رعدية ببعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من غدٍ الأربعاء الموافق 27 أكتوبر الجاري وحتى الجمعة الموافق 29 من الشهر ذاته.

ويتوقع الخبراء أن تشهد البلاد نهارًا طقسا معتدلا إلى مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وأضاف خبراء الأرصاد أن الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 20 إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

أما يومى الخميس والجمعة، فيقول الخبراء إنّ فرص سقوط الأمطار تكون خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وخلال الـ 72 ساعة المقبلة، تنتشر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشرقية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.