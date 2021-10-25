مستشارة «الصحة»: الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ستصبح أسلوب حياة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الإجراءات الاحترازية لوباء كورونا ستصبح أسلوب حياة، ويجب أن يتعامل معها المواطنون من هذا الإطار. مؤكدة أن هذا الوباء سيكمل مع العالم فترة ليست بالقليلة، ولم يحن أوان التخلي عن إجراءات الوقاية حتى الآن.

وحذرت «عاصم»، خلال مداخلة هاتفية مساء اليوم الاثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، من وباء كورونا، موضحة أن الإنسان من الممكن أن يصاب به ويشفى منه دون أن يعرف، وهنا تكمن الخطورة الحقيقة حين يختلط هذا الشخص مع نسبة كبيرة من البشر.

مستشارة وزيرة الصحة: معدل إصابات كورونا حاليا أقل من أرقام الفترة الأخيرة

وكشفت مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الصحية، أن معدل الإصابات بفيروس كورونا الذي يسجل حاليا، أقل بنسبة قليلة من معدلات الإصابة التي سجلت في الفترة الماضية، موضحة أن بعض الحالات تخضع للعزل المنزلي دون الحاجة للذهاب إلى المستشتفيات، في حين يجبر الوضع الصحي لبعض الحالات الأخرى الخضوع للعلاج والعزل داخل المستشفيات حتى تتحسن صحتهم.

ونبهت أن الإجراءات الاحترازية يجب أن تتحول إلى أسلوب حياة للمواطنين مع هذا الوباء، حتى تقل شراسته ويتحول إلى فيروس موسمي يتطلب التطعيم فقط.

نهى عاصم: الدول المتساهلة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ستعود لتطبيقها إذا زادت الإصابات

وحول عدم اهتمام بعض الدول حاليًا بالإجراءات الاحترازية لوباء كورونا، أوضحت أن كل دولة تتعامل مع تلك الإجراءات وفقا للوضع الوبائي للفيروس بها، مضيفة: «نفس الدول إذا شعرت بأن أعداد الإصابات تزداد لديها، تعود وتفرض الإجراءات الاحترازية من جديد وتطبقها بصرامة.