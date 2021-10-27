حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم، كما أنّه يتمتع بشخصية شجاعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.