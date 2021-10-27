رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:14 ص | الأربعاء 27 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل

مولود برج الحمل جريء في مواقف الدفاع عن الآخرين لأنه يكره الظلم، كما أنّه يتمتع بشخصية شجاعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

اليوم يطالبك الفلك بترتيب أولوياتك، حاول أن تتجنب الوقوع في أخطاء وتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

القمر في وضع معاكس مما يجعلك اليوم تميل للعصبية ومن المحتمل أن تتعرض لضغوط مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الحمل السبت 23-10-2021 مهنيا وعاطفيا