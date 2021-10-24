حظك اليوم برج الحمل الأحد 24-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الحمل يتميز بشخصية ودودة تتسم بالطيبة، كما أنه لا يتنازل عن حقوقه مهما كلفه الأمر، فهو دائما يرغب في تحقيق أهدافه للوصول للقمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزلك الثالث يمدك بسرعة البديهة وتجد اليوم متنفسا لك من خلال نشاط يهمك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الفلك يدعم علاقاتك فلا تتردد في قبول دعوة الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.