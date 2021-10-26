حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 26-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل رومانسي بدرجة كبيرة ولا يهتم بالبحث عن النفوذ، كما أن سرعة الغضب وقلة الصبر يعدان من أبرز عيوبه، إلا أنه يتميز بشخصية ودودة تتسم بالطيبة، كما أنه لا يتنازل عن حقوقه مهما كلفه الأمر، فهو دائما يرغب في تحقيق أهدافه للوصول للقمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في وضع معاكس فلا تبالغ في ردود أفعالك، ولتكن أكثر تحملا.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

المريخ وعطارد بمواجهة برجك وينصحك الفلك أن تراجع خبراتك، وأن تتعلم من تجارب الماضي ولا تكرر نفس الأخطاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.