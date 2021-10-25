حظك اليوم برج الحمل الاثنين 25-10-2021 مهنيا وعاطفيا

سرعة الغضب وقلة الصبر يعدان من أبرز عيوب مولود برج الحمل، إلا أنه يتميز بشخصية ودودة تتسم بالطيبة، كما أنه لا يتنازل عن حقوقه مهما كلفه الأمر، فهو دائما يرغب في تحقيق أهدافه للوصول للقمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

القمر في منزل العلاقات يمنحك كل اللباقة والدبلوماسية، ويساعدك ذلك على حل مواقف دقيقة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

تتمتع بخيال خصب يحقق لك فائدة وتهتم اليوم بالمناقشات والحوارات التي توسع مداركك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل، الفنان فضل شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.