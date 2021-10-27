حظك اليوم برج الثور الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يكره مولود برج الثور أن يتدخل أحد في شؤونه، وينزعج من الفضوليين الذين يكثرون من طرح الأسئلة التي تخص حياته الشخصية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أنت اليوم لامع وتعرف كيف تبدو متميزا بأفكارك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

القمر بمنزل العلاقات يدخر لك أوقاتا ممتعة تقضيها مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان نور الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 28 أبريل.